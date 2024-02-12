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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: تقدم المفاوضات مع صندوق النقد يعزز ثقة المستثمرين

صندوق النقد
صندوق النقد

أشادت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول قرارات الرئيس السيسي لتوفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وأداء الاقتصاد المصري.

قالت عبدالخالق،فى بيان لها، إن تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأزمة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما تمنح رجال الأعمال الطمأنينة والثقة في الحكومة في اتخاذ سياسات أكثر جرأة للحد من التضخم ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار.

واضافت، تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي مبشرة في التحول الايجابي للاقتصاد المصري وسيطرة الحكومة على التضخم والسوق الموازية للعملة الأجنبية من خلال توفير سعر مرن رغم التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية عززت من ثقة صندوق النقد الدولي في أداء الدولة في مواجهة الغلاء ومعالجتها للأزمات المتلاحقة.

وقالت: تقدم المفاوضات يعني فرص أكبر لمصر في مضاعفة القروض إلي 6 مليارات دولار، وثقة أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية وتخطى الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق، كذلك يضمن عودة الاستقرار لسوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته.

واكدت أن رجال الأعمال ملتزمون بالدور الوطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بالإضافة إلى برامج المسؤولية المجتمعية للشركات سواء في التدريب والتأهيل أو المتعلقة بخدمة أهداف الدولة في التعليم والصحة.

جمعية رجال الأعمال مديرة صندوق النقد الدولي السيسي الإقتصاد المصرى المستثمرين

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