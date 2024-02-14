إبراهيم عيسى: تيار الإسلام السياسي يبتئس من الاحتفال بعيد الحب ويحرمه

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تيار الإسلام السياسي والديني التقليدي يبتئس من عيد الحب ويحرمه، موضحًا أن عيد الحب مناسبة مهمة في ظل واقع صعب نمر به الآن وفي ظل أزمة اقتصادية وسياسية في المنطقة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في أوقات الأزمات يكون هناك توترات وتظهر المجتمعات الصلبة والثقافة الحضارية القوية في تلك الأوقات التي تكون بها الثقافة هشة والتعليم ضعيف، قائلا: "إننا الآن نحول أي خلاف سياسي لخلاف شخصي وهناك خصومة فكرة وهذا شيء منطقي وهو طبيعة الأمور والحياة الاختلاف على بعض الأشياء.

وأضاف الاعلامي إبراهيم عيسى، أنه عند النظر بجانبنا سنجد حالة من الانفلات والحروب والتقاتل الأهلي في السودان وليبيا واليمن وبنسبة أو بأخرى في العراق وسوريا.