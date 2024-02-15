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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ندوة صدى البلد.. حسن أبو الروس يكشف أصعب مشاهد حالة خاصة

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

كشف الفنان حسن أبو الروس عن أصعب المشاهد التى صورها ضمن أحداث مسلسل حالة خاصة.

 

وقال حسن أبو الروس خلال ندوة تكريمه في صدى البلد إن أصعب مشاهد قام بتصويرها هي نقطة تحول شخصية عز من شخص كوميدي إلي دراما عندما اعترف بحبه لهبة والتي كانت تجسدها الفنانة وئام مجدي.

 

وأضاف أبو الروس أن شخصية عز بمسلسل حالة خاصة شخصية غنية وبها تفاصيل كثيرة لذلك كان يحاول أن يبرز من خلالها موهبته الفنية.

 

حل الفنان حسن أبو الروس ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير حالة خاصة والذى شارك فيه بتقديم شخصية المحامي عز.
 


وحرص صدى البلد على تكريم أبو الروس بعد سلسلة من النجاحات المتتالية سواء على مستوى التمثيل أو الغناء أو حتى إحياء الحفلات اللايف.

وتحدث أبو الروس خلال الندوة عن كواليس تصوير مسلسل حالة خاصة والاستعدادات التى قام بها لتقديم شخصية المحامي عز.

كما كشف أبو الروس عن الصعوبات التى واجهته أثناء تحضيره لهذه الشخصية، مؤكدا أن النجاح الكبير لمسلسل حالة خاصة فاق كل التوقعات

 

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطه الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها .

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور، لتواجه مشكلة انتهاء فترة اقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة.

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي انه استطاع برفقة رام الله ان يجد حل لقضية انتحار .

حسن أبو الروس الفنان حسن أبو الروس مسلسل حالة خاصة شخصية عز بمشلسل حالة خاصة

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