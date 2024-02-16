جامعة القاهرة تعلن عن فتح باب التقديم بجميع الدبلومات

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محمد سامح: تعلن إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن بدء فتح باب التقديم بجميع الدبلومات المتاحة لدور مايو 2024م بدءًا من الأحد الموافق 18-2-2024م على أن يكون التقديم بفرع الكلية بالشيخ زايد.

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على الجانب الآخر، وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة الذين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل خلال الفصل الدراسي الأول والامتحانات.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.