شاهد| هدف محمد صلاح في أول مباراة مع ليفربول بعد عودته من الإصابة

وضع محمد صلاح بصمته في فوز ليفربول على فريق برينتفورد برباعية مقابل هدف، بستجيله الهدف الثالث لصالح الريدز، في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

رباعية الريدز حملت توقيع نونيز وماك أليستر ومحمد صلاح وجاكبو في الدقائق 35 و55 و68 و86 على الترتيب.

فيما أحرز إيفان توني، هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة في صدارة البريميرليج، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14.

رقم قياسي لمحمد صلاح

حقق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقما قياسيا بعد مشاركته أمام فريق برينتفورد بعد غياب للإصابة.

وصنع صلاح الهدف الثاني لـ ماك اليستر كما سجل هدفا في الدقيقة 68.

وبهذا يكون محمد صلاح هو أكثر لاعب ساهم بأهداف هذا الموسم مع فريقه حيث لعب 24 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 9 أهداف.

إجمالي مساهمات اللاعبين في الدوري الإنجليزي

مساهمات الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017:

محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129.

وتفوق ليفربول برباعية مقابل هدف علي فريق برينتفورد، وسجل الهدف الأول داروين نونيز هدف التقدم في الدقيقة 35.

وعاد ماك أليستر وسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 55 من اللقاء بعد صناعة من محمد صلاح، الذي شارك كبديل مع نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة ٦٨ نجح محمد صلاح في احراز هدف بعد عودته من الإصابة التي لحقت بها بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وفي الدقيقة 86 سجل كودي جاكبو الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من دياز.