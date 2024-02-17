أولادي بيدرسوا اسمي.. فرحة عالم بالأزهر بعد إدراج سيرته في المناهج

عبر الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، على جائزة أراسكو لعام 2022م؛ تقديرًا لإسهاماته البحثية فى وضع حلول مبتكرة لمشكلة المياه في الوطن العربي.

ونشر جمعة سند، على صفحته على فيس بوك: “الحمد لله إني شوفت ولادي بيدرسوا عني في مناهجهم.. وده مهم”.

وأدرج اسم الدكتور جمعة سند، في مقرر اللغة العربية، لتلاميذ الصف السادس الابتدائى، كأحد العلماء الأكثر تأثيرا حول العالم في تخصص الكيمياء الفيزيائية.

اسم الدكتور جمعة في منهج اللغة العربية

واختير الدكتور جمعة سند، في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2٪ من العلماء في العالم في عامي 2020 و2021م.

ونشر الدكتور جمعة سند، أكثر من 137 بحثًا علميًّا فى مجلات دولية مصنفة و22 فصلًا في كتب متخصصة حول مجموعة واسعة من مجالات البحث متعددة التخصصات، بما في ذلك المواد متعددة الوظائف، وتكنولوجيا النانو، والمكثفات الفائقة، ومعالجة المياه، واستشعار الرطوبة، والاستشعار الحيوي، والتآكل، وتوصيل الأدوية.

ويتمتع ابن جامعة الأزهر بأن لديه أكثر من 4539 استشهادًا، ومؤشر هيرش 40، إضافة إلى ذلك فإنه عضو في الجمعيات العلمية الوطنية والدولية، مثل: الأكاديمية العالمية للعلوم (التواس)، والأكاديمية الأفريقية للعلوم، والجمعية الكيميائية الأمريكية، والجمعية الملكية للكيمياء، واللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، والأكاديمية المصرية الشابة للعلوم.

وهو محرر لعديد من الكتب، مثل: تقنيات إعادة تدوير النفايات لتصنيع المواد النانوية سبرنجر، 2021م، والمواد القابلة للتحلل الحيوي سبرنجر، 2022م.