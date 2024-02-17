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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: المركز الوطني لبيانات نزع السلاح منوط برصد تجارب الأسلحة النووية

جاد القاضي
جاد القاضي

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل وأهمية واستخدام المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، وما هي العوائد الفوائد التي يقدمها المركز لمصر.

وقال الدكتور القاضي، إن المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، منوط برصد كل عمليات التجارب النووية المتعلقة بالسلاح على مستوى العالم، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك، وأنه ليس للمكتب أي علاقة بالأنشطة النووية المتعلقة بالأغراض السلمية الأخرى، وأبرزها الطاقة.

وأشار إلى أن المركز يراقب أنشطة الأسلحة النووية وليس الطاقة النووية، حيث أن المركز يعد الذراع الفنية لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر ومنظمة الأسلحة النووية.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المركز الوطني لبيانات نزع السلاح هو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا، وبافتتاحه؛ سيمثل إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

ويعد المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والذى يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.

ويشار إلى أن مصر قد شارت في مجموعة العمل العليمة التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي للبدء في اعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وبناء عليه تم اعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997.

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