جامعة عين شمس: زيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30% بالمدينة الطبية

تعمل جامعة عين شمس ليل نهار علي إنهاء مشروع المدينة الطبية الذي يهدف لتقديم خدمات طبية متميزة للمصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

قال الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، إن المدينة الطبية لجامعة عين شمس صرح طبي عالمي بمواصفات عالمية، مشيرا إلى أن أبرز المشروعات التي تعمل عليها إدارة الجامعة الجديدة هي المدينة الطبية لجامعة عين شمس والتي تخدم 2 مليون مواطن بمحافظة القاهرة.



أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أن مشروع المدينة الطبية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.



وأوضح الدكتور محمد ضياء، أن الجامعة تعمل على مواصلة ما فعلته الإدارة السابقة في الانتهاء من المنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة داخل الجامعة صديقة للبيئة وخضراء.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن المدينة الطبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة التي تواصل الجامعة العمل عليها داخل المدينة الطبية وهناك تنسيق دائم مع إدارة المستشفيات فيما يخص العمل بالمدينة، مؤكدا أن افتتاح المدينة الطبية سيكون نهاية 2024.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن تطوير المدينة الطبية يتضمن حديقة ملحقة بالمدينة الطبية ومخطط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة ، وكذلك المراعاة فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية، وزيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30 % بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع ، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.

