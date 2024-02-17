بن جفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى في رمضان

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، إلى منع الفلسطينيين من حضور الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال بن جفير عبر حسابه على منصة “إكس” “لا يمكننا المخاطرة.. لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال شهر رمضان التي تستمر شهرًا”.

وأضاف “لا يمكن أن يكون النساء والأطفال رهائن في غزة ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في المسجد الأقصى”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تخضع لأي إملاءات دولية بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي السبت، أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وبشأن القتال ضد حماس، قال إن النصر في متناول اليد، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها وتوجيه رسالة إلى خصوم إسرائيل الآخرين.

وحول صفقة الرهائن، أوضح نتنياهو أن سياسته تقوم على "ضغط عسكري قوي ومفاوضات صعبة"، لافتًا إلى أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هي الانتخابات.

ووصف مرة أخرى مطالب حماس بـ”الوهمية”، قائلا إن المحادثات لن تتقدم إلا بعد أن تخفف الحركة من موقفها.