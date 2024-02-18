شوبير عن تألق محمد صلاح مع ليفربول بعد الإصابة: كملوا هجوم عليه

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنجم المصري محمد صلاح الذي شارك مع ليفربول بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير الماضي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: كملوا هجوم على صلاح طول ما بتبقى دي النتيجة.

وجه حساب ليفربول باللغة العربية تعليقا مثيرا على عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع الريدز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر أثناء مشاركته ي بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير الماضي.

وكتب حساب ليفربول عبر الحساب الرسمي على منصة اكس: "وحشتنا يا راجل".



وأضاف حساب ليفربول: "هناك لاعبون جيدون، وهناك لاعبون ممتازون، ثم هناك محمد صلاح".

ووضع محمد صلاح بصمته في فوز ليفربول على فريق برينتفورد برباعية مقابل هدف، بستجيله الهدف الثالث لصالح الريدز، في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

رباعية الريدز حملت توقيع نونيز وماك أليستر ومحمد صلاح وجاكبو في الدقائق 35 و55 و68 و86 على الترتيب.