تامر حسني يخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر تامر حسني في الصور بإطلالة متميزة، مرتدياً بدلة كلاسيك نالت إعجاب متابعيه.

وعلق الفنان تامر حسني على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربية السعودية.



وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية : خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر



وأضاف: بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر ان المنتج او الابطال بياخدوا الرقم ده، لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له اجر ثابت



وتابع: المهم، الكثير كان بيشكك، في ايراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد انه تأليفي و إخراجي و موسيقتي التصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهه المختصه عن رقمه القياسي، تيجي بقى من ابو ناصر نفسه امام العالم كله، ليثبت ان كان كلامي صح و اني مش بقول غير الحق ولا مضطر اقول غير الحق