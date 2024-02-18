النائب محمد حلاوة: لابد أن يكون هناك أهداف واضحة لتنمية الصناعة

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه لا بد أن يكون هناك أهداف واضحة لتنمية الصناعة، معقبا: “أولا إقامة الصناعة، بالإضافة إلى الهدف الذي حدد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 100 مليار دولار”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة: “نريد أن نسمع خطة وزير الصناعة لتنفيذ الـ100 مليار دولار”، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل المصانع، مشددا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة “ابدأ” قدمت حلولا كثيرة للمنظومة الصناعية فى مصر، وأسفرت عن العديد من المبادرات الأخرى، على سبيل المثال: مبادرة "معدتك شركتك"، وغيرها من المبادرات المتنوعة.

وأوضح نائب التنسيقية، أن مبادرة “ابدأ” تساهم في حل العديد من المشاكل الصناعية التي تواجه الدولة، متسائلًا: “متى يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة؟ خاصة ونحن بانتظارها تنفيذها منذ قرابة العام”.

وطالب النائب بخطة لإزالة التحديات الصناعية التي تواجهها مصر، وذلك من خلال إدارة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بكفاءة عالية.