عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد حلاوة: لابد أن يكون هناك أهداف واضحة لتنمية الصناعة

النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه لا بد أن يكون هناك أهداف واضحة لتنمية الصناعة، معقبا: “أولا إقامة الصناعة، بالإضافة إلى الهدف الذي حدد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 100 مليار دولار”. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش  طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.                                                                                             

وأضاف رئيس لجنة الصناعة: “نريد أن نسمع خطة وزير الصناعة لتنفيذ الـ100 مليار دولار”، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل المصانع، مشددا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة “ابدأ” قدمت حلولا كثيرة للمنظومة الصناعية فى مصر، وأسفرت عن العديد من المبادرات الأخرى، على سبيل المثال: مبادرة "معدتك شركتك"، وغيرها من المبادرات المتنوعة.         

وأوضح نائب التنسيقية، أن مبادرة “ابدأ” تساهم في حل العديد من المشاكل الصناعية التي تواجه الدولة، متسائلًا: “متى يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة؟ خاصة ونحن بانتظارها تنفيذها منذ قرابة العام”. 

وطالب النائب بخطة لإزالة التحديات الصناعية التي تواجهها مصر، وذلك من خلال إدارة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بكفاءة عالية.

النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب المناقشة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ