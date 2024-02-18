مصر للابتكار: 150 مليون دولار تكلفة إنشاء البنك الرقمي

قال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الحكومي، إن هناك توجهات لدي البنك في بناء مصرف رقمي لدعم وتعزيز رقمنة الخدمات البنكية.

جاء ذلك خلال خلال جلسة البنوك بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان 2024 عام استكشاف التعافي، بحضور اشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، وملك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر.

أضاف أن تكلفة تأسيس البنك الرقمي تتراوح بين 120 حتي 150مليون دولار، موضحا أن تلك التكلفة نظرا لمواكبة رقمنة البنية التحتية.

أشار إلي أن أصبحت عمليات فتح الحساب أو ربط الودائع من خلال تطبيق الموبايل و استخدام الوسائل التقنية للتأكد من هوية العميل.