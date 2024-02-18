هيبة: 65% نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الاقتصاد الوطني يشهد تغييرًا جذريًا في أسلوب عمله، لاسيما في ظل التحديات الحالية، وهناك استراتيجيات واضحة للخروج من هذه التحديات.

وأضاف هيبة، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، اليوم الأحد، أن هناك سعي إلى فتح الاقتصاد الوطني أمام الاقتصاد الخاص، لافتًا إلى أن نسبته في القطاع الخاص تصل إلى 65٪.

وذكر أن هناك استراتيجيات خاصة لقطاعات بعينها، وبدأ العمل على هذه الاستراتيجات، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور مستهدفات وأنشطة واضحة تسعى الهئية إلى العمل عليها أو المشاركة فيها.