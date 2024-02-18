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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية حماة الوطن في مجلس الشيوخ يطالب بمدن صناعية صديقة للبيئة

رئيس برلمانية حماة
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

 

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

 

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.

ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.

على جانب آخر، قال النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إن الصناعة هي أمل الشعب المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وأن الآمال كبيرة جدا في هذا الشأن بما يناسب طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامه اليوم  أن الصناعة تعاني تحديات كثيرة، مصانع كثيرة تعاني مشكلات قد تكون بسيطة وليست مستحيلة.

 

وتابع؛ أن المشكلات التي تعاني منها الصناعات إذا تخلت وزارة الصناعة عن البيروقراطية التي يتبعها الموظفين، حتى نستطيع العبور من الأزمة.

وطالب رسلان بضرورة ترتيب الأولويات، لأن هناك بعض المصانع متوقفة بسبب قطع ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم التوسع في التصنيع الزراعي أمر غاية في الأهمية، خاصة وأن المستلزمات متوفرة، وفتح مجال تصدير الحصالات الزراعية.

الصناعة الاقتصاد القومي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الشيوخ مجلس الشيوخ

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