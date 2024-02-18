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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب لن تجلب سوى الموت والدمار

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ناشد بابا الفاتيكان، يوم الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص، وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وقال البابا فرنسيس "أطلب مرة أخرى من الطرفين المتحاربين إنهاء هذه الحرب التي تلحق الكثير من الضرر بالشعب ومستقبل البلاد".

وأضاف "دعونا نصلي من أجل إيجاد سبل السلام قريبا لمستقبل السودان الحبيب".

ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي كلمته الأسبوعية، أشار البابا فرنسيس أيضا إلى الصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال البابا" أينما يوجد قتال، يكون السكان منهكون، لقد سئموا من الحرب، التي تكون دائما عديمة الفائدة، وغير حاسمة، ولن تجلب سوى الموت والدمار، ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة".

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