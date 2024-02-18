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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

تكريم محافظ الإسكندرية
تكريم محافظ الإسكندرية

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته بفوز محافظة الإسكندرية بجائزة إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي ضمن مبادرة حوافز تميز الأداء، وذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية في الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكريم المحافظات الفائزة في المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر، وعدد من النواب، وقيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

وخلال الحفل، قام وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بتكريم المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وهي محافظات الإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، وأسوان، وبني سويف، وتسلم الجوائز المحافظين.

جدير بالذكر أن مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة.

الاسكندرية الاستثمارات العامة التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الخدمات المحلية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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