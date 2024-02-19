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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير في البحر الأحمر |تفاصيل

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريراً عن هجوم على سفينة تجارية على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني في البحر الأحمر.

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن أخذ الحذر.

وقالت هيئة البحرية البريطانية، إن السفينة تضررت جراء الهجوم والانفجار الذي تم على مقربة منها على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا اليمني.

ووفقا لهيئة البحرية البريطانية نقلا عن قائد السفينة التي تضررت نتيجة الانفجار، إن طاقم السفينة بخير ولا يوجد إصابات.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربتين ناجحتين على أهداف للمتمردين الحوثيين في البحر الأحمر دفاعا عن النفس.

شملت الأهداف صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة بدون طيار تابعة للجماعة المدعومة من إيران في اليمن، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. 

وحددت الولايات المتحدة الصاروخ بأنه 'تهديد وشيك' لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

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البحر الأحمر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية البحرية البريطانية خليج عدن الحوثيين

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