لتوزيع مواد عذائية.. محافظ الدقهلية يشهد إطلاق المرحلة الثانية لقافلة أبواب الخير

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين إطلاق المرحلة الثانية لقافلة ابواب الخير لصندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية من خلال توزيع المواد والسلع الغذائية عليهم بمختلف القري والعزب والنجوع بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور ممثلي صندوق تحيا مصر ، ومنسق بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر الشريف .

وقال "مختار " خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي وصول كافة المساعدات الي هذه الأسر في مختلف قري مصر.

واوضح " المحافظ " أن المرحلة الثانية من قافلة ابواب الخير تضم 36 الف و320 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 447 الف طن لتوزيعهم علي 181 الف أسره من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق الدقهلية.

كما أوضح " مختار " أن الدفعة الأولى اليوم تضم 6 آلاف و 400 كرتونة وزن الكرتونه الواحده 12,5 كيلو وتحتوي علي عدد كبير من المواد والسلع الغذائية مثل ( الزيت - السكر - المكرونه وغيرها ).

وثمن " المحافظ " دور القائمين علي صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية علي مستوي محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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