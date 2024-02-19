عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوزيع مواد عذائية.. محافظ الدقهلية يشهد إطلاق المرحلة الثانية لقافلة أبواب الخير

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين إطلاق المرحلة الثانية لقافلة ابواب الخير لصندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية من خلال توزيع المواد والسلع الغذائية عليهم بمختلف القري والعزب والنجوع بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور ممثلي صندوق تحيا مصر ، ومنسق بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر الشريف .

وقال "مختار " خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي وصول كافة المساعدات الي هذه الأسر في مختلف قري مصر.

واوضح " المحافظ " أن المرحلة الثانية من قافلة ابواب الخير تضم 36 الف و320 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 447 الف طن لتوزيعهم علي 181 الف أسره من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق الدقهلية.

كما أوضح " مختار " أن الدفعة الأولى اليوم تضم 6 آلاف و 400 كرتونة وزن الكرتونه الواحده 12,5 كيلو وتحتوي علي عدد كبير من المواد والسلع الغذائية مثل ( الزيت - السكر - المكرونه وغيرها ).

وثمن " المحافظ " دور القائمين علي صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية علي مستوي محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

FB_IMG_1708345563020
FB_IMG_1708345563020
FB_IMG_1708345560856
FB_IMG_1708345560856
FB_IMG_1708345556951
FB_IMG_1708345556951
FB_IMG_1708345551951
FB_IMG_1708345551951
FB_IMG_1708345554369
FB_IMG_1708345554369
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بيت الزكاة والصدقات المصري رئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات المجتمع المدني محافظ الدقهلية محافظات مصر مؤسسات المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

أنهى حياته .. جناية نفسية في الدقهلية

ترشيحاتنا

باعتها في وسط البلد | القصة الكاملة لمحاكمة خادمة عابدين

شري للمصريين من الحكومة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء 2024|وهذه جهات تؤول لها حصيلة الأموال

أمين «البحوث الإسلامية»: حوار الأديان لم يعد من رفاهية الوقت بل واجبات الساعة

الاستلام بعد 48 ساعة .. استخرج فيش وتشبيه 2024 وانت في البيت

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي

100 سنة كورة "شعار" نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ