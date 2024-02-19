صدامات في القدس المحتلة بين شرطة نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين

مطلب وحيد لهم.. عودة المحتجزين في غزة بأي ثمن

أفادت صحف عبرية بحدوث صدامات في القدس المحتلة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين من أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وطالب أهالي الأسرى الاسرائيلين حكومة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بإعادة الأسرى في غزة مع بقائهم في غزة للشهر الخامس على التوالي منذ السابع أكتوبر الماضي إثر عملية طوفان الأقصى.

وليست هذه أول مرة يخرج فيها المحتجون ليطالبوا نتنياهو بإرجاع ذويهم بأي ثمن حتى لو كان الرضوخ لمطالب حماس هو الثمن، لكن الأهم هو عودة الاسرى.

وتأسر إسرائيل آلاف الفلسطينين منذ سنوات طويلة في ظروف احتجاز بالغة السوء، وتريد المقاومة الإفراج عنهم خاصة وأن بعضهم معتقل إداريًا.

يأتي ذلك فيما اعتبر محللون ومسئولون أمريكيون أن رئيس الحكومة الصهيونية يماطل في كل شيئ خوفا من انتهاء مسيرته السياسية باستمرار الحرب العدوانية.

وحول ذلك قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي "مارك وارنر" إن إسرائيل لم تحقق سوى نجاح ضئيل للغاية في تطهير وتأمين أنفاق قطاع غزة.

كما ذكر تحليل لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن نتنياهو يحاول شراء مزيد من الوقت بالحـ.ـرب في غزة على أمل تدمير حركة حمـ.ـاس وان تنتهي وهذا لم يتحقق.

وأكد محللون أن نتنياهو يماطل في الحرب للابقاء على أنفاسه السياسية من التوقف.