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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الشباب والرياضة: مشهد زيارة مجلس الأهلي للزمالك يليق بمصر

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على تلبية دعوة الزمالك ، وزيارته ، وموجها الشكر ايضا لنادي الزمالك على حسن الاستقبال.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة “سي بي سي” أن هذه الصورة الجيدة التي نريد تصديرها للكرة المصرية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت هذا النوع من المبادرات، ونتمنى استمرار هذه الحالة الإيجابية التي تسود المشهد حاليا.

 

وفي حديثه ذكر صبحي رحيل العامري فاروق، موضحا أن سيرته تأتي بكل الخير في كل المناسبات الرياضية.

 

وواصل:" هدفنا مع المنتخب الوطني لكرة القدم الوصول إلى كأس العالم  2026، موضحا أنه يوجد تواصل مع محمد صلاح".

واختتم:" نتمنى تشجيع كافة الجماهير المصرية للمنتخب المصري، لافتا إلى ان المشهد يحمل إيجابية للفترة القادمة.

وزير الشباب الزمالك الأهلى النادي الأهلي العامري فاروق

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