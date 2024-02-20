عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المندوبة الأمريكية: لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يجب إطلاق سراح الرهائن

صدى البلد

أكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة  ليندا توماس جرينفيلد،، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نلتزم بالعمل على الشيء الصحيح في الوقت الصحيح.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، إنه من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين.

وأضافت جرينفيلد،، أنه لا يسعوا للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين.

وأكدت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، أنه لديهم مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما يروا.


وأشارت إلى أنه تم طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبًا.

ولفتت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إلى أن وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.

وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة، إنها تتفهم رغبة المجلس في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم.

وأردفت، أنه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يجب العمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

إطلاق نار فورى إطلاق النار الأمم المتحدة ا الأمم المتحدة أسر المحتجزين تبادل المحتجزين أمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن يعقد جلسة للتصويت على قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية.. بولندا تستدعي سفير موسكو وتدعو لإجراء تحقيق

فرنسا : تدمير طائرتين بدون طيار قادمتين من اليمن

رئيس وزراء أوكرانيا: كييف خسرت 30% من حجم الاقتصاد الكلي

روسيا تدرج السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

برشقات صاروخية.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون

بلجيكا أمام العدل الدولية: إسرائيل انتهكت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

سفير السعودية بهولندا: المملكة مستاءة بشدة من الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

ترشيحاتنا

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ