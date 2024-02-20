المندوبة الأمريكية: لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يجب إطلاق سراح الرهائن

أكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد،، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نلتزم بالعمل على الشيء الصحيح في الوقت الصحيح.



وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، إنه من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين.



وأضافت جرينفيلد،، أنه لا يسعوا للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين.



وأكدت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، أنه لديهم مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما يروا.



وأشارت إلى أنه تم طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبًا.



ولفتت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إلى أن وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين.



وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة، إنها تتفهم رغبة المجلس في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم.



وأردفت، أنه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار يجب العمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.