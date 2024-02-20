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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صيغة التشهد في الصلاة وأصح ما ورد فيها.. أزهري يكشف عنها

التشهد
التشهد

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن صيغ التشهد في الصلاة وأصح ما ورد فيها.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن كثير من الناس يسألون عن صيغ التشهد، منوها أن لها صيغا كثيرة، منها: (التحيات الطيبات المباركات، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام  عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله).

وتابع: ونكمل صيغة الصلاة على النبي في التشهد فنقول (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد).

وأشار أبو اليزيد سلامة، إلى أن صيغ التشهد كثيرة، ويجوز الأخذ بأي منها، ولا نضيق واسعا.

الأزهر صيغ التشهد الصلاة

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