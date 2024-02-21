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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم 

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة.

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مؤشر الأسهم المتوسطة يتفوق على نظيره القيادي بمستهل تعاملات البورصة

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بدء تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة فى البورصة المصرية

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 36094 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12503 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 7758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10730 نقطة.

البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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