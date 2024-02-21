أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم 

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 36094 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12503 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 7758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10730 نقطة.