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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكنتنا من إدارة 240 محطة وقود.. «أدنوك للتوزيع» تشيد بصفقة توتال مصر

أدنوك
أدنوك

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بدر سعيد اللمكي، إن صفقة استحواذ أدنوك على 50% من شركة توتال مصر العام الماضي ساهمت في إيصال منتجات أدنوك لمصر، بالإضافة إلى توريد وقود الطائرات للبلاد.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، أكد اللمكي أن "صفقة الاستحواذ على حصة في توتال مصر كانت إيجابية على أعمالنا، ومكنتنا من إدارة 240 محطة وقود، وتضم توريد وقود الطائرات لمصر".

وأشار إلى أن "أدنوك للتوزيع" تدرس الفرص الاستثمارية للتوسع في مصر، وسنضخ المزيد من الاستثمارات عند الحاجة.

وقال إن الشركة تدير 67 محطة توزيع وقود في السعودية.

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