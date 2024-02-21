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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد "خطأ" في اختبار.. الدفاع البريطانية تكشف مدى قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية

الدفاع البريطانية
الدفاع البريطانية

قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية حتى بعد وقوع "خطأ" خلال اختبار نظام الردع النووي الشهر الماضي.

وتابع شابس في بيان مكتوب إلى البرلمان: "لقد وقع خلل لكنه يقتصر فقط على هذه الواقعة، وبالتالي لا توجد أي تداعيات على اعتمادية منظومة صواريخ ترايدنت بالكامل والمخزون منها".

وأضاف "لا توجد أي تداعيات على قدراتنا على إطلاق أسلحتنا النووية في حال نشأت ظروف تستدعي القيام بذلك.. لدى الحكومة ثقة مطلقة في أن نظام الردع النووي لا يزال فعالاً وموثوقاً وقويا".

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