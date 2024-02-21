النصف من شعبان .. 50 دعاء للزوج بهذه الليلة المباركة

دعاء النصف من شعبان لزوجي، يحتفل الكثير من المسلمين بليلة النصف من شعبان بالصيام والدعاء والقيام خاصة أن هذه الليلة المباركة لها فضل كبير عند الله عز وجل، ومما تبحث عنه السيدات في هذه الليلة دعاء النصف من شعبان لزوجي، حيث تحرص النساء بشكل خاص على الدعاء لأزواجهن، بالعديد من الأدعية التي نسردها في السطور التالية.



دعاء النصف من شعبان لزوجي، اللهم وفق بيني وبين زوجي واجعلنا في طاعتك وكنفك وارزقنا جنتك.

-اللهم اهدني سبل الإسلام واجعلني من الذين تحبهم ويحبونك أنت والرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تبلغنا رمضان إلا وأنت راض عنا وتولنا إنك أنت الكريم، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعيين، ذرية تحبك وترضيك يا الله يا أكرم الأكرمين.

-ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حبًا له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزنًا فكن له عونًا، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسرورًا.

- اللهم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسرا حلالا طيبا.

اللهم ربي، إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجا ومخرجا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك أنت تقضي ولا يقضى عليك.

اللهم اهدنا في هذه الليلة المباركة على طريقك المستقيم وأدخلنا جنتك التي عرضها السماوات والأرض ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا سبل السلام واحشرنا مع الصديقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

- اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك.

دعاء لزوجي

دعاء لزوجي، يعتبر الدعاء هو مخ العبادة وأبسط ما تقدمه الزوجة لزوجها وورد حديث شريف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ، ويستحب الدعاء للزوج بالهداية وتيسير الرزق والمحبة وطاعة الله عز وجل، دعاء لزوجي فيه السكينة ويعتبر الدعاء هو مخ العبادة وأبسط ما تقدمه الزوجة لزوجها وورد حديث شريف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ، ويستحب الدعاء للزوج بالهداية و تيسير الرزق والمحبة وطاعة الله عز وجل، وترديد دعاء لزوجي ينهل الإنسان منه الطمأنينة والراحة والسكينة.

- اللهم اجعلني نورا بين عينيه.. اللهم اعصم قلبه عن المعاصي.

اللهم ربي، إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجا ومخرجا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

اللهم يا مسخر الرياح لسليمان والحوت ليونس وألنه على إبراهيم وجبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تسخر لزوجي الذين يحبونك ويطيعوك واجعله اللهم قرة عين لي واجعلني قرة عين له.



اللهم اهدني سبل الإسلام واجعلني من الذين تحبهم ويحبونك أنت والرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تبلغنا رمضان إلا وأنت راض عنا وتولنا إنك أنت الكريم، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعيين، ذرية تحبك وترضيك يا الله يا أكرم الأكرمين.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واكشف عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين يا رب.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك أنت تقضي ولا يقضى عليك، اللهم اهدنا في هذه الليلة المباركة على طريقك المستقيم وأدخلنا جنتك التي عرضها السماوات والأرض ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا سبل السلام واحشرنا مع الصديقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

دعاء لية النصف من شعبان للزوج

اللهم في ليلة النصف من شعبان ارحم روحاً أعز علي من روحي فارق جسده الدنيا. وضمه القبر فوسع عليه قبره وآنس وحدته بالقرآن الكريم.

علاوة على ذلك قول اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا. اللهم أرحم ابي وأغفر له وأنظر إليه بعين لطفك وكرمك.

يا سامعاً لندائي، ومجيباً لدعائي تقبل أبي عندك، وأدخله جنات النعيم ووفه أجر الصابرين.



-اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي.

يا حبيبي الأول استودعت الله قلبك وعافيتك وراحتك، وصحتك وسعادتك اللهم اسعد قلبه واحفظه لي. من كان سبب سعادتي ولو للحظه اللهم أسعده طوال لحظات عمره.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

ربِ أعوذ بك من الذنوب التي تمنع البركة، وتؤخر العطاء والتوفيق، وأعوذُ بك من كلّ عملٍ يحجز النعم .. اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه

-ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حبًا له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزنًا فكن له عونًا، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسرورًا.



اللهم حقق له كل ما يتمناه اللهم اسعده دنيا واخره يا رب. اللهم قوة وراحة واطمئنان له اللهم لا خيبة ولا شتات ولا يأس، ولا حزن ولا انكسار ولا انقباض قلب ولا بهتان روح. ولا كآبة وقت

اللهم لا تجعل شيء سيء يمسه، اللهم اسعده سعادة بعدد خلقك لكل شيء اللهم لا تحمله ما لا طاقة له به.اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

