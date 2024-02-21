دعاء للأم ليلة النصف من شعبان أوصانا الشرع البر بها وطاعاتها

دعاء للأم ليلة النصف من شعبان، لا يوجد شئ في حياة الإنسان أغلى من الأم لذا يحرص كل مسلم في جميع أوقاته على الدعاء لها، بالأخص في هذا الوقت وترديد صيغ دعاء للأم ليلة النصف من شعبان، حيث أن هذا الوقت أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغله أفضل استغلال ممكن في أداء الأعمال الصالحة الصيام والقيام نقول يا كاشف الهَمِّ يا فارج الكَرب، اللهمَّ ألبس أمي ثوب الصحةِ والعافيّة.

- اللهمَّ إن أمي ربتنا على طاعتك، وعلمتنا القرآن، احفظها لنا واجعل عمرها طويلا في طاعتك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.



- اللهم ابنِ لأمي بيتًا في جنتك يا كريم، واجعلها في جوار رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم- في جنات النعيم، اللهم أسألك الرحمة لأمي والمغفرة لها من كل ذنب يا كريم.

- اللهمَّ ألبس أمي العافية حتى تكون هانئة، واختم لها بالمغفرة واغفر كل ذنوبها ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم إني أسألك أن لا تدع لأمي ذنبًا إلا غفرته ولا سيئةً إلاّ أبدلتها حسنة، وأن تكرمها بالعفو والمغفرة والعتق من النار.

- اللهمَّ يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممَّن تشاء، بيدك الخير، اجعل عمر أمي مديدًا، واملأهُ بالطاعة، اللهمَّ أحيها على طاعتك وأمتها على طاعتك.

- يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرةٍ، ربّ ارزقها كل ما تريد، وأسعد قلبها يا كريم يا الله.

- اللهمَّ احفظ لي أمي، وأدِمها تاجًا فوق رؤوسنا، وتولَّ أمرها، وابعد عنها الشر والحسد والسوء، ويسر لها الخير من حيث لا تحتسب، يا قدوس يا سلام.

- اللهم اسكب في قلب أمي السعادة والراحة والطمأنينة، واجعلها من أسعد خلقك في الدنيا والآخرة.

- يا رحمن يا رحيم، أرزق أمي طولة العمر، وراحة البال، وارضَ عن كلِّ أعمالها، ويسر لها كل خلقك، واجعل آخر أعمالها طاعة، وآخر كلامها ذكرٌ لك.

- اللهم أدم عليها الصحة والعافية، وأبعد عنها المرض والتعب، واجعل دنياها جنة.

- اللهمَّ اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، وأطل لنا في عمرها ولا تحرمنا وجهها.

دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان

دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان، يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن الدعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان والأم هي أحد كنوز الدنيا التي لا يوجد ما هو أعظم وأهم من عطائها الذي لا ينفذ ، والجنة تحت أقدام الأمهات، وأوصانا الشرع الشريف على البر بها وبطاعاتها، ومشاعر الحب والعطاء التي تمد به الأم ابنها لا شئ أفضل منه، لذل علينا أن ندعو الله بدعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان

في هذه الأيام، الأم التي لولا دعواتها لما استطعنا الوصول لما نحن فيه لذا يرغب كل منا أن يكون مطلع على أفضل صيغ دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان من أجل تردديها طوال ساعات هذه الليلة، ومن دعاء لأمي في ليلة النصف من شعبان نقول:

- اللهم بارك لأمي في عمرها وفي وقتها وفي قلبها، وجسدها وأنعم عليها بالصحة والعافية والسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.

- اللهم اسكب في قلب أمي السعادة والراحة والطمأنينة، واجعلها من أسعد خلقك في الدنيا والآخرة.

- اللهمَّ احفظ لي أمي، وأدِمها تاجًا فوق رؤوسنا، وتولَّ أمرها، وأبعد عنها الشر والحسد والسوء، ويسر لها الخير من حيث لا تحتسب، يا قدوس يا سلام.

- اللهمَّ يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممَّن تشاء، بيدك الخير، اجعل عمر أمي مديدًا، واملأهُ بالطاعة، اللهمَّ أحيها على طاعتك وأمتها على طاعتك.

- يا رحمن يا رحيم، أرزق أمي طولة العمر، وراحة البال، وارضَ عن كلِّ أعمالها، ويسر لها كل خلقك، واجعل آخر أعمالها طاعة، وآخر كلامها ذكرٌ لك.

- ربي إني أسألك في ليلة النصف من شعبان أن تعطي أمي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقها عذاب النار يا كريم، اللهم ارزق قلبها السعادة والسكينة والطمأنينة والرحمة يا مجيب الدعوات يا رب.

- اللهم إني أسألك لأمي راحة البال وهدوء العيش وسلامة القلب والنفس من كل ضغينة، ومن كل حقد ومن كل نزاع.

- اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، اغفر لأمي ذنوبها إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، وارحمها وتُب عليها.

- اللهم أكرمني برضاها وبرضاك عني، ونسألك العصمة من عقوقها وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

- اللهم أدم على أمي العافية والصحة في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، اللهم اجعلها من الذين رضيت عنهم فغفرت لهم من ذنوبهم ما تقدم وما تأخر يا كريم.

- اللهم لا تجعل لأمي ذنبًا إلا وغفرته، ولا همًا لها إلا فرجَته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها صلاح فيها إلا وقضيتها.

- اللهم أدم عليها الصحة والعافية، وأبعد عنها المرض والتعب، واجعل دنياها جنة.

- يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرةٍ، ربّ ارزقها كل ما تريد، وأسعد قلبها يا كريم يا الله.

- اللهم تب على أمي واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر، وأسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها واجعل أمي من نساء الجنة.

- اللهمَّ ألبس أمي العافية حتى تكون هانئة، واختم لها بالمغفرة واغفر كل ذنوبها ما ظهر منها وما بطن.

دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان

دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان، يستحب الإكثار من الدعاء للمتوفيين في ليلة النصف من شعبان وهناك الكثير من الأمهات ممن سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يمكن أن ننساهم وعلينا في هذه الأيام التي ينتظرها عامة المسلمين في كل مكان أن نتذكرهم ونردد دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان والتي أوصانا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان بمثابة حسنات تدخل عليهم القبر، فما علينا إلا أن نحرص على الدعاء لموتانا، ومن دعاء لأمي المتوفية في ليلة النصف من شعبان نقول:

- اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْهُا، وَاعْفُ عنْها وَعَافِهِا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا، وَقِهِا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

- اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعًا لأمي يوم القيامة وسدًا بينها وبين النار.

- اللهم اجعل لأمي الفردوس دارًا والرسول والنبيين والصديقين والشهداء جارًا وأسكنها الجنة مع الأبرار يا رب العالمين.

-اللهم اجعل أمي في رحمتك وظلها بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

- اللهم تقبل دعائي يا رب العالمين، وأعفو عنها فهي كانت مؤمنة بالله عز وجل ومسلمة بالإسلام.

- اللهم إنك أنت الغفور الرحيم اغفر لأمي يا رب العالمين.

- اللهم إن أمي عبدتك، كانت تحبك وتحب كل عملٍ يوصل إليك، وتسعى لرضاك، بحق عطائك الذي لا ينضب، وجودك الذي لا ينتهي، اغفر لها وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أمي يا الله في رحمتك فاسترها بسترك في الآخرة كما سترتها يا ربي في الدنيا.

- اللهم يا حنان يا منان اجعل قبر أمي مضيئًا بالقرآن.