أفضل دعاء لبلوغ شهر رمضان بالمغفرة .. ردده فيما تبقى من شعبان

يغفل الكثيرون عن أفضل دعاء لبلوغ شهر رمضان بالمغفرة، خاصة مع انقضاء الأسبوع الأول من شهر شعبان 1445، ومع ترقب المسلمين دخول شهر رمضان 2024، احرص على أن تردد أفضل دعاء لبلوغ شهر رمضان بالمغفرة فيما تبقى من أيام شهر شعبان.

أفضل دعاء لبلوغ شهر رمضان بالمغفرة

وقال الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر، في بيانه دعاء لبلوغ شهر رمضان ، عليك يوميًا أن تردد الدعاء التالي: «أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك. وأحمدك على كل مرض غفر ذنب، وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر، وكل منع كان هو نفسه عين العطاء. وأسألك يا رب في رمضان المقبل سترًا وعفوًا وقربا إليك وأسألك العوض، العوض عن كل سوءٍ رأيته، وأسألك يا رب أن تجعلني لك كما تحب أنت.. اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا يارب العالمين».

كيف نجدد حياتنا قبل رمضان؟

قدم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال برنامج من مصر، على شاشة cbc، روشتة متنوعة للاستعداد لشهر رمضان 2024، حيث تضمنت كيفية تجديد الحياة في استقبال الشهر المعظم وغيرها من المسائل المتعلقة بالصيام والصلاة.

وقال علي جمعة في بيانه كيف نجدد حياتنا قبل رمضان: “ النبي كان يقول للصحابة جدد حياتك، فالمهم أن تجدد حياتك، لأن الحياة التي بينك وبين الله جميعها مكسب لك، لأنه سبحانه لا ينال منا نفع ولا ضر”.

وتابع: من الوصايا النبوية لتجديد الحياة، مفتاح عظيم أعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه: "قولوا لا إله إلا الله"، مشيراً إلى أنها كلمة ينبغي أن تعيشها وأن نعلم أن هناك رب وهناك مخلوق وأن العلاقة بينهما علاقة العبودية.

وشدد علي جمعة على أهمية الصدق في هذه الكلمة وأن ندرك معناها فقد أخبر الحبيب المصطفى عنها بقوله:" من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه"، فلابد أيضا أن نعيش فيها وأن نحيا بها، محذرًا من صنف لا ترفع صلاته ولو مقدار 5 سم ولا يقبل منهم صيام شهر رمضان أو غيره من أيام التطوع أو زكاتهم أو أعمال الخير كافة.

وقال علي جمعة: "إن المتلاعب بأقوات الناس ويحتكر عنهم السلع والبضائع ويخلق بينهم الأزمات هو شخص ملعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يرفع له صلاة ولا يقبل منه صيام ولا غيره، وهو في حالة يرثى لها".

ولفت إلى أنه من مرتكب الكبائر، حيث يقول ابن فورق من كبار العلماء الذين أتوا بعد الحسن الأشعري ليؤكد أن مرتكب الكبيرة على أصناف ثلاث منهم من ورد فيه لعن".

كما أرشدنا سيدنا رسول الله ﷺ كيف نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله سبحانه وتعالى ما بنا، ومما ترك لنا ما روى النسائي والترمذي وأحمد وابن حبان وغيرهم في مجموع الروايات يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبى محمد الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما قال : " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله سلم الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة ، والخير طمأنينة ، والشر ريبة ؛ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

دعاء النبي قبل دخول رمضان

اللهم أهله علينا باليمن والبركات

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا

اللهم ارزقنا ليلة القدر

اللهم ارزقنا ليالي رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.