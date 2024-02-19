دعاء ليلة 9 من شهر شعبان.. 8 كلمات تبدل همومك لسعادة وضيقك بفرج

نشهد الآن بل منذ أذان مغرب اليوم الليلة التاسع من شهر شعبان وهي الليلة قبل الأخيرة بالعشر الأواخر من الشهر الفضيل ، وهو ما ينبهنا إلى أنه حان وقت دعاء ليلة 9 من شهر شعبان ، فهو إحدى بوابات النجاة من مهالك الدنيا كما أنه من أهم أسباب الرزق والفرج ، وبناء عليه ينبغي علينا في هذا الوقت رفع أيدينا إلى السماء والتوجه إلى الله تعالى مرددين دعاء ليلة 9 من شهر شعبان ، والذي يعد من الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، ومن ثم فإن دعاء ليلة 9 من شهر شعبان هو بوابة الفرج والنجاة من كروب الدنيا ومصائبها ، التي لا يمكن تفويتها بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان .

دعاء ليلة 9 من شهر شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، يعد من الأدعية المستجابة، والعبادات المستحبة في ذلك الوقت، والذي يزيد فضله عندما يكون بليالي شهر شعبان، منوهة بأن الأمر في دعاء ليلة 9 من شهر شعبان واسع ، فالدعاء عبادة وتحري أوقات الإجابة المباركة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، التي لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل ، الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة التاسع من شهر شعبان: « اللهم أبدل حزني فرحًا، وهمومي سعادة، وضيقي فرجًا».

دعاء ليلة 9 من شعبان