أحدثت ثورة في تفكيرنا|خالد منتصر: كتب زكي نجيب محمود يمكن أن تنقذ أجيالًا.. فيديو

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه كان سعيدًا جدًا بعد حديث الدكتور زكي نجيب محمود عن الفلسفة معه.



وأضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا وزملائي كنا في حالة سعادة كبيرة على مختلف أطيافنا، حتى الناس التي لم تكن متفقة معه فكريًا".



وتابع: "عرفنا بعد ذلك معنى الوضعية المنطقية وصرامة اللغة، وحكايته وكانت فرحتي غامرة لأنه ينتمي إلى محافظة دمياط التي أنتمي إليها".

نجيب محمود



واستكمل: "بدأت اقرأ للدكتور زكي نجيب محمود بعمق، وأنتقي كتبه التي أنتهز الفرصة الآن لكي أقول أين كتب الدكتور زكي نجيب محمود؟ للأسف ليست موجودة" مؤكدًا أن كتب زكي نجيب محمود يمكن أن تنقذ أجيالًا.

وأردف: "قلت أكثر من مرة أن هذه الكتب من الممكن أن تحدث ثورة في تفكيرنا".

الشاهد



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.