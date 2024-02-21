عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحدثت ثورة في تفكيرنا|خالد منتصر: كتب زكي نجيب محمود يمكن أن تنقذ أجيالًا.. فيديو

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه كان سعيدًا جدًا بعد حديث الدكتور زكي نجيب محمود عن الفلسفة معه.


وأضاف منتصر خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا وزملائي كنا في حالة سعادة كبيرة على مختلف أطيافنا، حتى الناس التي لم تكن متفقة معه فكريًا".


وتابع: "عرفنا بعد ذلك معنى الوضعية المنطقية وصرامة اللغة، وحكايته وكانت فرحتي غامرة لأنه ينتمي إلى محافظة دمياط التي أنتمي إليها".

نجيب محمود


واستكمل: "بدأت اقرأ للدكتور زكي نجيب محمود بعمق، وأنتقي كتبه التي أنتهز الفرصة الآن لكي أقول أين كتب الدكتور زكي نجيب محمود؟ للأسف ليست موجودة" مؤكدًا أن كتب زكي نجيب محمود يمكن أن تنقذ أجيالًا.
وأردف: "قلت أكثر من مرة أن هذه الكتب من الممكن أن تحدث ثورة في تفكيرنا".

الشاهد


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

إكسترا نيوز الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور زكي نجيب محمود الدكتور خالد منتصر الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

خالد منتصر : اليسار كانوا شجعان جدًا في مواجهة العديد من المواقف

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

10 أعمال تعادل قيام الليل .. لا تغفل عنها ونحن في شعبان

التاريخ سيحاسبنا| ياسمين موسى.. سيرة ذاتية لامرأة مُلهمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لرجل معلق على عمود يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

معرض مدينة الموتى في قلعة صلاح الدين الأيوبي .. ما قصته؟

بدون بيض وسمنة .. طريقة عمل كيكة الطاسة

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبـ حة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ