رئيس جامعة سوهاج يعلق على رسوب 75% من طلاب أولى طب

علق الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، على واقعة رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بالترم الأول لكلية الطب، مشيرا إلى أن الجامعة لا تقوم بوقفة تجاه الطلاب الراسبين، ولكن يجب أن يكون طالب الطب متفوق.



وأضاف حسان النعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن عدد الطلاب 825 طالب والحاضر منهم 798 طالب، والموقوف قيدهم والغائبين 27 طالب، ونجح من المتبقى الـ 800 طالب 203 بنسبة 25.44%.



وتابع الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، أن حصل 132 طالب على تقدير امتياز من 203 طالب، وحصل 60 على جيد جدا، و8 على تقدير جيد، و3 على تقدير مقبول، مستدركا أن مع نهاية العام ستكون النتيجة أفضل من ذلك والراسبون لديهم فرصة لتحسين درجاتهم خلال الترم الثانى.





