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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة سوهاج: الاختبارات إلكترونية ليس بها جانب من الخطأ

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

علق الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج على واقعة رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بالترم الأول لكلية الطب، قائلا: عدد الطلاب 825 طالب والحاضر منهم 798 طالب، نجح منهم 203 طالب فقط بنسبة 25.44%.

وأضاف حسان النعماني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة أون، حصل 132 طالب على تقدير امتياز من 203 طالب، وحصل 60 على جيد جدا، و8 على تقدير جيد، و3 على تقدير مقبول.

وشدد على أن الجامعة لا تقوم بوقفة تجاه الطلاب الراسبين، ولكن يجب أن يكون طالب الطب متفوق، متابعا: أتوقع مع نهاية العام ستكون النتيجة أفضل، والكل لديه فرصة للتحسن.

وأوضح أن اختبارات الجامعة إلكترونية ليس بها جانب من الخطأ، مسترسلا: نسبة النجاح العام الماضي39% وهى تستحق وقفة.

جامعة سوهاج كلية الطب حسان النعماني طلاب الفرقة الأولى

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