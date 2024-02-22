بنزيما يقود تشكيلة الاتحاد السعودي المتوقعة أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا

أعلن مدرب الاتحاد السعودي، مارسيلو جاريادو، قائمة الفريق لمواجهة نافباخور في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتوقع أن يتواجد بنزيما بشكل أساسي في الهجوم، التشكيل المتوقع.

وفي حراسة المرمى، ياتي عبد الله المعيوف. والدفاع: فواز الصقور، وأحمد حجازي، وحسن كادش، ومدالله العيان، والوسط: نجولو كانتي، وفابينيو، وفيصل الغامدي، والهجوم: عبد الرزاق حمد الله، وكريم بنزيما، ورومارينيو.

تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع عبر قنوات Abu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC HD.