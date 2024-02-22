تعرف على نوع السرطان المتسبب في وفاة هاني الناظر

أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر خبر وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر”.

وتابع: “صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء”.

ونعرض هنا سبب وفاة هاني الناظر ونوع السرطان الذى كان يعاني منه هاني الناظر .

سرطان الدم

هو مصطلح يشمل عدة أنواع مختلفة من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الدموية أو الأنسجة المحيطة بها. وفيما يلي معلومات عامة حول أسبابه وأعراضه وخيارات العلاج المشتركة لسرطانات الدم، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

هاني الناظر

أسباب الإصابة بسرطان الدم

تحول الخلايا الدموية الطبيعية إلى خلايا سرطانية بسبب تغيرات جينية (متلازمات النقص الوراثية، الطفرات الوراثية، إلخ).

التعرض للمواد الكيميائية السامة أو المشعة.

التاريخ العائلي للسرطان.

ضعف جهاز المناعة.



أعراض سرطان الدم

ضعف عام وتعب مستمر.

فقدان الوزن غير المبرر.

انتفاخ الغدد الليمفاوية.

نزيف غير طبيعي أو سهولة في حدوث الكدمات.

التهابات متكررة.

ألم في العظام أو المفاصل.

تورم في البطن أو الطحال.

انخفاض عدد الخلايا الدموية (فقر الدم، نقص الصفائح الدموية، نقص الكريات البيض).



علاج سرطان الدم

العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية السرطانية لقتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها.

العلاج الإشعاعي: استخدام الإشعاع العالي الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية.

زرع الخلايا الجذعية: استبدال الخلايا الدموية المصابة بخلايا جذعية سليمة.

العلاج المناعي: استخدام الأدوية لتعزيز استجابة جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية.

العلاج الهرموني: استخدام الهرمونات لمنع نمو الخلايا السرطانية التي تتأثر بها.

يجب ملاحظة أن العلاج المناسب يعتمد على نوع ومرحلة سرطان الدم والحالة الصحية الفردية للمريض. ينبغي استشارة الطبيب المختص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج الأنسب في ضوء الظروف الفردية.