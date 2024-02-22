مكتبة دمنهور تنظم دورات تدريبية مكثفة لتعلم اللغة الفرنسية لطلاب الجامعة

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن تنظيم دورات صوتية مكثفة لتحدث واتقان اللغة الفرنسية،والتي تستهدف طلاب كليات جامعة دمنهور بأقسامها المختلفة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار حرص المكتبة علي إعداد شباب متطور ذاتياً قادر علي تحدث العديد من اللغات مما يوفر له فرص عمل مختلفة.

وأكد أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور ، أن هناك قاعة متخصصة لتعلم اللغة الفرنسية بمبني الأنشطة بالمكتبة، تم تجهيزها وتوفير أدوات اليكترونية و كتب باللغة الفرنسية و مدربة متخصصة في اتقان اللغة من العاملين بالمكتبة تقدم لطلاب الجامعة برنامج متطور في إتقان اللغة تحدثاً وكتابة ،وأشار الى أن الدورات التدريبية للغة الفرنسية، ستكون مكثفة ومتاحه لجميع طلاب كليات الجامعة بالاقسام المختلفة، حيث ستركز علي تعلم المتدرب النطق الصحيح وكذلك التحدث بطلاقة .