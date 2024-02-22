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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 698 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٦٩٨  حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك وتحرير ٤٠ محضر اشغال عبارة عن ٤٩١ حالة بدمنهور ومصادرة ٢ مكبر صوت و ٣٠حالة برشيد و ٦٠ حالة إشغال طريق مخالف بشبراخيت و٢١ حالة وادى النطرون و ٧٥ حالة بالدلنجات و ٢٢ حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير ١٥ محضر بأبو حمص و ٢٥ محضر بشبراخيت .

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تشميع 7 مراكز دروس خصوصية بالبحيرة

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15 ضحية.. الصور الأولي لحادث تصادم الطريق الزراعي بالبحيرة

تنفيذا لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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