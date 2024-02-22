مقتطفات من نصائح الراحل هاني الناظر.. إزاي تعيش مرتاح البال في هذا الزمان

رحل اليوم عن عالمنا الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا وسط حالة من الحزن خيمت علي محبيه.

ونستعرض من خلال سلسلة أخبار مقولات شهيرة اعتاد الدكتور هاني الناظر علي تكرارها بشكل مستمر من خلال عدد من بوستات للفيس بوك التي كانت وسيلة تواصل مع محبيه.

روشة هاني الناظر لراحة البال

وقال الدكتور هاني الناظر ، في منشور سابق له كان نصه « لو سألتني ازاي تعيش مرتاح البال في هذا الزمان وكمان لما تحط رأسك علي المخدة تغمض عينيك في ثوان ؟ اقولك تعمل ايه ! اطعم الجعان واروي العطشان واجبر بخاطر الغلبان وخفف عن العيان وسامح الغلطان وتجاهل طويل اللسان واوعي ابداً تستلف قرش من اي انسان او تتذلل لأي كائن من كان وبلاش تلعن الزمان واياك تجيب سيرة فلان او تخوض في اعراض علان وارضي بحالك وبلاش عينك تبقي علي حال الجيران واشكر ربنا دائما في كل لحظة وكل مكان.

الدكتور هاني الناظر

وأعلن محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده منذ قليل.

وكتب محمد الناظر، "انا لله وإنا إليه راجعون

توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر

صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

الدكتور هاني الناظر

وكان قد عانى هاني الناظر، من السرطان فبدأ بسبب الصداع المتكرر وفور إجراء الأطباء الفحوصات المطلوبة للتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح اكتشف الأطباء إصابته بمرض السرطان.

أعراض السرطان

الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن: هذه هي الأعراض الجهازية التي يمكن أن تحدث مع أي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت.

التعب: يحدث نتيجة انتشار المرض في الجسم والشعور بالارهاق

تورم العقد الليمفاوية: تكون هذه هي العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية في، وقد تتضخم العقد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ وقد تكون غير مؤلمة.

الدكتور هاني الناظر

ضيق في التنفس أو السعال: يمكن أن يحدث هذا إذا انتشر المرض إلى الصدر أو كان يضغط على القصبة الهوائية