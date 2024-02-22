وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

أثار نبأ وفاة دكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، حالة كبيرة من الحزن بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه فى مصر و العالم العربي

جمال شعبان وفاة هانى الناظر

وتفاعل دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مع خبر وفاة دكتور هانى الناظر بشكل سريع وتملكه الحزن لأول مرة فهو دائما يدعوا للسعادة والفرح وكتب أكثر من نعى.

ويعد دكتور جمال شعبان من أقرب أصدقاء دكتور هانى الناظر وجمعتهم العديد من اللقاءات كما أنهما يشتركان فى حب العمل الإنسانى والحث على مكارم الأخلاق والعمل فى مجال الطب.

وكتب دكتور جمال شعبان فى منشوره الأخير على الفيسبوك ، هانى الناظر مات بعد صراع قصير مع المرض والعمر مهما طال قصير ، المهم العطاء والخدمة الانسانية المهم العطاء

وفاة هانى الناظر

المنشور الأول لجمال شعبان



وقد نشر دكتور جمال شعبان، فور الإعلان عن خبر وفاة دكتور هانى الناظر ، بوست اخر عبر صفحته على الفيسبوك، بكلمات قوية ومؤثرة

وكتب دكتور جمال شعبان فى منشوره عن هانى الناظر، إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت الإنسانية وفقدت مصر إنسانا رحيما وقلبا رقيقا وعالما كبيرا جبر بخواطر الناس كثيرا.. دكتور هاني الناظر في ذمة الله ..يا رب تقبله شهيدا من فضلكم ادعوا له بالرحمات"