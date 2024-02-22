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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد كوبري الحدين والكوم الأخضر بمركز كوم حمادة بالبحيرة

رصف الطرق بالبحيرة
رصف الطرق بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

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هذا وقد قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بمدينة الدلنجات بطول ١.٥ كم بتكلفة إجمالية ٧.٥ مليون جنيه.

إحلال وتجديد كوبري الحدين على مصرف التحدى بمركز كوم حمادة بتكلفة إجمالية ٣.٥ مليون جنيه.

إحلال وتجديد كوبري الكوم الاخضر على ترعة أبو دياب مركز حوش عيسى بتكلفة ٢.٥مليون جنيه.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية.

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