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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالكاريكاتير عبري.. ختام الورش الفنية لمهرجان دمنهور الدولي

مكتبة دمنهور بالبحيرة
مكتبة دمنهور بالبحيرة

 اختتمت اليوم  مبادرة الكاريكاتير للجميع، تحت شعار "بالكاريكاتير عبري.. هتقدري"  التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، الورش الفنية لتعليم مبادئ فن الرسم والبورتريه الكاريكاتيري والمرج خيط، التي أقيمت  بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ومركز تنمية المواهب بدار الأوبرا بدمنهور.

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يأتي ذلك ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة، الذي تنظمه مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بدعم من معهد جوته بمصر (مشروع خارج حدود العاصمة)، في الفترة من 3 إلى 7 مارس القادم.

وأشار الكاتب عبدالله الصاوي  مؤسس ورئيس المهرجان، أن الورش استهدفت الفتيات من سن 18 إلى 35 سنة، بهدف تدريبهن عن التعبير عن قضاياهم وهمومهم، من خلال فن الكاريكاتير وفن المرج خيط، وقد حرصت المبادرة على أن يحاضر في الورش مجموعة من الرسامين المحترفين.

قدم الفنان إبراهيم البريدي رائد فن المرج خيط في مصر والعالم العربي، لأول مرة بمحافظة البحيرة ورشة لتعليم الفتيات فن المرج خيط، وقد لاقت ورشة البريدي إقبالًا ونجاحًا كبيرًا،  لفت انتباه الجميع.

كما قدمت الفنانة آمال سمير، والفنانة رغداء جواد حجازي، ثلاثة ورش لتعليم فن الرسم والبورتريه الكاريكاتيري لنفس الفئة العمرية ، الأولى: بمكتبة مصر العامة بدمنهور، والثانية: بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا بدمنهور وأقيمت الورشة الثالثة والأخيرة ولأول مرة
لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، برعاية كريمة من الأستاذة الدكتورة/ نادية الحناوي عميدة الكلية.

ووجه أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، الشكر للسادة الفنانيين الذين شاركوا بجهدهم وإبداعهم الخاص ،طالبات دمنهور، وتعليمهن المبادئ الأساسية لفن الكاريكاتير والمرج خيط على مدار خمسة أيام، في حدث فني استثنائي تشهده محافظة البحيرة ومدينة دمنهور لأول مرة.

كما وجه الشكر للطالبات والمشرفات اللاتي حرصن على المشاركة في الورش، مؤكدًا على إهتمامٍ ودعم نائب محافظ البحيرة كافة أنواع الفنون والفعاليات الثقافية المتميزة، وكذلك دعم الموهوبين والنوابغ في شتى المجالات، مما يتيح الفرصة أمام أبناء المحافظة للتعبير عن أنفسهم، ورفع اسم مصر والمحافظة في كافة المحافل المحلية والدولية.

البحيرة الكاريكاتير المصري فن الكاريكاتير محافظة البحيرة مركز تنمية المواهب مكتبة مصر العامة بدمنهور

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