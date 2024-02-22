عصفور الجنة.. وفاة الطفلة مليكة بعد صراع مع السرطان بالبحيرة

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي مدينة دمنهور، عقب وفاة الطفلة مليكة مصطفى غلاب منذ ساعات قليلة بمحافظة البحيرة بعد معاناة وصراع مع السرطان والذي استمر أكثر من عام مع جسد الصغيرة.

وفاة الطفلة مليكة بالبحيرة

ونشر والد الطفلة مليكة على صفحته الرسمية بفيسبوك، نعيا نجلته معربا عن حزنه الشديد والأسى العميق لفقدانها، قائلاً:" وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بنتي في ذمة الله ".

وفاة الطفلة مليكة بالبحيرة

وفاة الطفلة مليكة بالبحيرة

وانهالت التعليقات بالمواساة والدعوات بالرحمة للطفلة مليكة، والصبر والسلوان لوالدها.