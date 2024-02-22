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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"النمو السكاني وأثره".. ندوة بمركز إعلام مديرية التحرير في البحيرة

مكتبة دمنهور العامة
مكتبة دمنهور العامة

نظم مركز اعلام مديرية التحرير، لقاءا تحت عنوان النمو السكاني وأثره على خصائص السكان بمقر مدرسة بدر الثانوية بنات، حاضر باللقاء الدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بمحافظة البحيرة ومنسق حياة كريمة.

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وأكدت مدير وحدة السكان بالمحافظة، على الجهود المبذولة في مواجهة المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية والتي تؤثر بشكل كبير على خصائص السكان من مستوى تعليم و صحة و دخل وتوافر فرص العمل وتدني مستوى الخدمات، مشيرة الى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى حياة المواطن المصري وتعد مبادرة "حياة كريمة" أفضل مثال على ذلك.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفي إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك .. ثروتك) التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلي.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع تنمية الأسرة المصرية دورات تدريبية حياة المواطن المصري مبادرة حياة كريمة منسق حياة كريمة نائب محافظ البحيرة

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