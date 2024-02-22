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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام للبحيرة يتفقد مشروعات حياة كريمة

سكرتير العام بالبحيرة
سكرتير العام بالبحيرة

قام السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة أبو المطامير.

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وذلك بحضور  العقيد احمد بديوي مشرف حياة كريمة عن محافظة البحيرة واللواء محمد عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير و كريمه السلاموني منسق المبادرة بالبحيرة. 

حيث قاموا بزيارة قرية كوم الفرج وتفقدوا نقطة الإسعاف ومجمع الخدمات الحكومية و نقطة الإطفاء ومركز طب الأسرة ومحطة المعالجة ووحدة التضامن الإجتماعي ومحطة الرفع.

هذا وقد أكد السكرتير العام أن مبادرة "حياة كريمة" يُعد مشروع تنموي متكامل يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030 لتوفير حياة كريمة بكافة الجوانب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال خطة عمل متكاملة للدولة.

مشيرا أن المحافظة قد شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً .

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنية لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.

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