أنا مش كمبيوتر.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري

قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، إنه سلم تصورا بالدوري حتى الجولة الـ 30 لرابطة الأندية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن لجنة المسابقات تتعرض لهجوم شديد بسبب مقارناتها بالدوريات الأخرى، مؤكداً ان الأندية المصرية لديها العديد من الارتباطات، فالأهلي وبيراميدز يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخلاف الزمالك ومودرن فيوتشر يشاركان في بطولة كأس الكونفيدرالية، قائلاً: « أنا بزعل من التجريح وأثارة الرأي العام ضدي وأنا مش كمبيوتر عشان أضغط على الزورار أطلع الجدول بدون توقفات».

وعن مقارنه الدوري المصري بالمغربي قال عامر حسين، «دائما ما نعقد مقارنات مع الدوريات الخارجية لكن المغرب على سبيل المثال تلعب الدوري وقت المشاركات الدولية»، مؤكداً أن منتخب مصر يملك 7 أو 8 محترفين فقط عكس منتخب المغرب الأمر الذي يقلل من التوقفات في الدوري المغربي.



وواصل عامر حسين، أن رابطة الأندية عرضت على الأندية تطبيق الدوي من مجموعتين ولكن جميع رؤساء الأندية رفضت تلك القرار، بخلاف أن الرعاة رفضت تلك الفكرة بسبب الخسائر التي ستتعرض لها بسبب تراجع قيمة المالية لتسويق الدوري المصري، مؤكداً أنه عرض على الأندية تطبيق تجربة الدوري البلجيكي ولكن الأندية رفضت تلك الفكرة أيضاً، مضيفاً أن تونس تلعب الدوري من مجموعتين بسبب ضغط المواسم.



وأشار عامر حسين خلال تصريحاته، إلى أن الدوري المصري قد ينتهي في منتصف أغسطس المقبل، بسبب ارتباطات الأندية المصرية بالبطولات أفريقيا بخلاف توقفات منتخب مصر.



وأكد عامر حسين، أن اتحاد الكرة يعمل على تطوير الرياضة المصرية، مضيفاً أن الجبلاية فضلت استكمال كأس مصر للموسم الحالي بعد انتهاء نسخة الموسم الماضي بمواجهة الأهلي والزمالك يوم 8 مارس.

وعن انتهاء مسابقة دوري المحترفين قبل شهر رمضان، قال عامر حسين« أنه اتفق مع الأندية بالمواعيد المسابقة قبل انطلاقها ولا يمكن تغيرها».

