عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا مش كمبيوتر.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري

صدى البلد

قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية، إنه سلم تصورا بالدوري حتى الجولة الـ 30  لرابطة الأندية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن لجنة المسابقات تتعرض لهجوم شديد بسبب مقارناتها بالدوريات الأخرى، مؤكداً ان الأندية المصرية لديها العديد من الارتباطات، فالأهلي وبيراميدز يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخلاف الزمالك ومودرن فيوتشر يشاركان في بطولة كأس الكونفيدرالية، قائلاً: « أنا بزعل من التجريح وأثارة الرأي العام ضدي وأنا مش كمبيوتر عشان أضغط على الزورار أطلع الجدول بدون توقفات».

وعن مقارنه الدوري المصري بالمغربي قال عامر حسين، «دائما ما نعقد مقارنات مع الدوريات الخارجية لكن المغرب على سبيل المثال تلعب الدوري وقت المشاركات الدولية»، مؤكداً أن منتخب مصر يملك 7 أو 8 محترفين فقط عكس منتخب المغرب الأمر الذي يقلل من التوقفات في الدوري المغربي.


وواصل عامر حسين، أن رابطة الأندية عرضت على الأندية تطبيق الدوي من مجموعتين ولكن جميع رؤساء الأندية رفضت تلك القرار، بخلاف أن الرعاة رفضت تلك الفكرة بسبب الخسائر التي ستتعرض لها بسبب تراجع قيمة المالية لتسويق الدوري المصري، مؤكداً أنه عرض على الأندية تطبيق تجربة الدوري البلجيكي ولكن الأندية رفضت تلك الفكرة أيضاً، مضيفاً أن تونس تلعب الدوري من مجموعتين بسبب ضغط المواسم.


وأشار عامر حسين خلال تصريحاته، إلى أن الدوري المصري قد ينتهي في منتصف أغسطس المقبل، بسبب ارتباطات الأندية المصرية بالبطولات أفريقيا بخلاف توقفات منتخب مصر.


وأكد عامر حسين، أن اتحاد الكرة يعمل على تطوير الرياضة المصرية، مضيفاً أن الجبلاية فضلت استكمال كأس مصر للموسم الحالي بعد انتهاء نسخة الموسم الماضي بمواجهة الأهلي والزمالك يوم 8 مارس.

وعن انتهاء مسابقة دوري المحترفين قبل شهر رمضان، قال عامر حسين« أنه اتفق مع الأندية بالمواعيد المسابقة قبل انطلاقها ولا يمكن تغيرها».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: الحوار الوطني يبدأ الأسبوع القادم بجلسات تخصصية عالمية مغلقة

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين

الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولارات وفرص عمل

سفارة مصر في الجزائر: بعثة الزمالك وصلت وتوجهت إلى فندق الإقامة

شعبة القصابين: شرط وحيد لانخفاض أسعار اللحوم قبل شهر رمضان

موازنة النواب تتوقع انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازية لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ