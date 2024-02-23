محافظ أسيوط يناقش مع منظمة العمل الدولية دعم برنامج فرصة لتشغيل الشباب

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سبل تفعيل برنامج "فرصة" لتشغيل الشباب وإقامة ملتقيات توظيف للشباب وريادة الأعمال وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط .

جاء ذلك خلال لقائه وفد منظمة العمل الدولية برئاسة نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج "فرصة" التابع لمنظمة العمل الدولية وبحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومنسقي البرنامج بأسيوط وهناء عبد الشافي منسق برنامج فرصة بالتضامن الاجتماعي بأسيوط.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ ومتابعة برنامج فرصة الذي اطلقته منظمة العمل الدولية ويهدف إلى دعم ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جديدة وتأهيلهم لسوق العمل ومراعاة نسبة 5% للأشخاص ذوي الهمم في فرص العمل فضلًا عن توفير تدريب تأهيلي للشاب والسيدات بشكل يعينهم على الاندماج في سوق العمل سواء للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء القطاع الخاص وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة.



ووجه محافظ أسيوط بضرورة وضع دراسة لقياس أثر التدريب الذي تنفذه منظمة العمل الدولية لأصحاب المشروعات الصغيرة مع وضع خطة لتحقيق أقصى إستفادة من برنامج "فرصة" لتشغيل الشباب وتنفيذ محاور العمل بالمحافظة لتشغيل الشباب وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وبحث متطلبات سوق العمل وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها أبناء المحافظة عن كيفية إدارة المشروعات المنتجة والتسويق لها للبدء الفوري في التنفيذ بشكل يلبي طموحات المواطنين وحاجة الشباب لفرص عمل في المناطق المستهدفة وتمكينهم اقتصاديًا معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم من خلال التنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني منوهًا إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والبرامج التدريبية للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصة مع اطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأشارت مدير مشروع تشغيل الشباب ببرنامج فرصة، إلى إنه يجري استكمال التدريبات لأصحاب المشروعات والقائمين عليها لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات فضلًا عن تمويل مشروعات بتكلفة وصلت إلى 3 مليون دولار بمحافظتي أسيوط والشرقية ضمن برنامج "فرصة" الممول من البنك الدولي وتخصيص نسبة 5 % من فرص العمل لذوى الهمم بالاضافة إلى إتاحة مجموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب في الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات منتجة من خلال 3 محاور يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة القوى العاملة لمعرفة الوظائف الشاغرة ومتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة ووزارة الشباب والرياضة من خلال نوادي البحث عن وظيفة لتدريب الشباب علي كيفية إيجاد وظائف وطرق البحث الصحيح عنها وفقًا لمؤهلاتهم ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الشباب والسيدات الريفية من أجل إتاحة فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي لهم والإشراف على مشاريعهم وتشبيكهم مع الجهات والاستعداد لتنظيم ملتقى توظيف للشباب بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص فضلاً عن برامج ريادة الأعمال والتي استهدفت 500 شاب وفتاة لمساعدتهم على إقامة مشروعات زراعية وصناعية وحرفية تم خلالها تنفيذ 150 مشروع وتوفير 710 فرصة عمل للشباب بالمحافظة بواسطة شبكة من المدربين المعتمدين والمؤهلين.



وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروعات تشغيل الشباب ضمن برنامج فرصة يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والشباب وخاصة ذوي الهمم مشيراً إلى التعاون بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع "تشغيل الشباب في مصر" التمكين الاقتصادي ضمن برنامج "فرصة" ووزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدرات الجمعيات الاهلية ودعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج "فرصة" من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة.