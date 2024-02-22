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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لإقامة معارض غذائية بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد الدعم الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.


وأعرب محافظ أسيوط  -في بيان اليوم /الخميس/- عن شكره للغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة لتخصيصها مليون جنيه من الاحتياطي العام كصكوك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، وتوزيعه بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى المستحقين.


وأشار إلى دعم جهود الدولة في فتح منافذ ومعارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة، معلنا التوسع في فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية لتصل إلى أكثر من 26 معرضا ومنفذا ثابتا، بمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض شركات المواد الغذائية ؛لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع الأحداث العالمية الجارية.


وأضاف أنه مع قرب شهر رمضان المعظم، سيتم زيادة منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة " الثابتة والمتحركة " بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي"، ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة .


وناشد المحافظ أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين بتنسيق الجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض ، والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، لافتا إلى تفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.
 

أسيوط اهلا رمضان رمضان الغرفة التجارية

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