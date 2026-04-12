بعد انهيار المفاوضات.. باكستان تضغط للتمسك بوقف النار وواشنطن تتهم طهران بالتعنت النووي

دعت باكستان كل من إيران والولايات المتحدة إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب فشل جولة المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في تصريحات رسمية، ضرورة استمرار الالتزام بالتهدئة رغم تعثر المفاوضات، مشدداً على أن بلاده ستواصل لعب دور الوسيط خلال المرحلة المقبلة لدفع الحوار بين الجانبين.

وجاءت هذه الدعوة بعد انتهاء المحادثات التي استضافتها العاصمة إسلام آباد دون تحقيق أي اختراق، حيث أشارت مصادر إيرانية إلى أن التعثر يعود إلى ما وصفته بـ"الشروط الأمريكية المبالغ فيها".

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عودة الوفد الأمريكي إلى واشنطن دون التوصل إلى اتفاق، موضحاً أن طهران لم تقدم أي التزامات واضحة بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أن بلاده خاضت المفاوضات بنية التوصل إلى حل، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً، متهماً الجانب الإيراني بعدم إبداء مرونة كافية، رغم ما وصفه بتقديم عروض جدية من الجانب الأمريكي.

وفي تصريح لافت، أشار فانس إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت للتدمير، لكنه أكد في الوقت ذاته أن طهران لم تُبدِ استعداداً للتخلي عن برنامجها النووي، ما أبقى المفاوضات في حالة جمود حتى انتهائها دون نتائج.