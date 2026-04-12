إصابة 19 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أصيب 19 شخصا، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي ناحية قرية العتامنة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق العتامنة بمركز منفلوط ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 19 شخصا جميعهم عمال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.