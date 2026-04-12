البابا تواضروس يستقبل مهنئيه بعيد القيامة المجيد| صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، العديد من ممثلي الأحزاب السياسية والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين جاءوا إلى المقر البابوي بالقاهرة لتهنئة قداسته بعيد القيامة المجيد.

وتحدث قداسة البابا لعدد من القنوات الفضائية التي قامت بتغطية استقبال قداسته للمهنئين.

جاء للتهنئة الأب الربان فيلبس عيسى راعي الكنيسة السريانية بمصر، ووفود من أحزاب مستقبل وطن، وحماة وطن، المصري الديمقراطي، والعدل، والليبرالي المصري.

كما تلقى قداسته تهنئة من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ومن وفود من المجلس القومي الداعم لرئاسة الجمهورية والدولة المصرية، جمعية الهلال الأحمر المصري، النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام.

وحضر للتهنئة أيضًا الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد والوفد المرافق له، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق.